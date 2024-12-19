У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля

Усі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством.

Міністерство оборони відреагувало на інцидент у Вишгороді і виступило з офіційною заявою, якою категорично засудило "будь-які дії, що суперечать закону і принципам служби у Збройних силах України".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому поліцейські та особи у військовій формі намагалися "викурити" водія за допомогою перцевого балончика. Також вони намагалися підпалити газ, щоб чоловік вийшов із машини. Інцидент стався у Вишгороді на Київщині.

"Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного в соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться в заяві Міноборони.

Зазначається, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

"Такі дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність і співпрацю", - наголошується в заяві.

Поліція Київщини повідомила, що розпочала службове розслідування.

"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини. За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.