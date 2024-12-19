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​У 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації, - мовний омбудсман

Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соцмережі, телеграм-канали та медіапростір.

​У 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації, - мовний омбудсман
Тарас Кремінь
Фото: nikvesti.com

Утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України має стати стратегічним завданням Української держави. 

Про це під час круглого столу "Мова на часі. Виклики і завдання державної мовної політики" заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Серед серйозних викликів у сфері мовної політики, за його словами, - уповільнення процесів українізації. 

"На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході - медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців", - сказав омбудсман.

Однією з ключових ознак цього Кремінь назвав скорочення частки учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною (учні - на 17%, батьки - на 11%, вчителі - на 8%), зменшення показників використання української мови в освітньому середовищі, зросійщення інтернет-простору та соціальних мереж.

Окремо Кремінь зупинився на проблемах у мовному середовищі серед молоді

"Показово, що лише 37% учнів спілкуються з друзями українською мовою, а 39% - вдома. Крім того, на 10% зменшилася кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті", - зазначив він.

Раніше Кремінь розповів, як ефективно боротьби з двомовністю серед дітей - треба, щоб українська стала мовою домашнього спілкування.  

  • У березні Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку і функціонування української мови. До 2030 року 100% держслужбовців та посадових осіб мають володіти державною мовою відповідно до вимог українського правопису. Також українська має стати основною мовою спілкування у побуті. До 2030 року держава планує, аби 80% українців в родині та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитись з 55 % до 85 %.
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