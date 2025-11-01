Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоПодії

“Жодної російської музики”: Олег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси

Він дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

“Жодної російської музики”: Олег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси. 

“Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих”, – написав Кіпер. 

Він зазначив, що дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу. Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій. 

“Одеса – українське місто. Хто забув – нагадаємо”, зазначив посадовець.

Як зазначає РБК-Україна, вчора у клубі Palladium діджей увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies