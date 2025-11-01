Він дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси.

“Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих”, – написав Кіпер.

Він зазначив, що дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу. Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій.

“Одеса – українське місто. Хто забув – нагадаємо”, зазначив посадовець.

Як зазначає РБК-Україна, вчора у клубі Palladium діджей увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей.