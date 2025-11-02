Є поранений і у Нікополі.

2 листопада вдень російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Павлоград на Дніпропетровщині.

Як повідомила обласна прокуратура, внаслідок ударів загинув чоловік, ще одного чоловіка та 8-річну дитину поранено.

Вибухи пошкодили підприємство, транспортні засоби та господарські споруди.

наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 2 листопада 2025 року

Крім того, у Нікополі через удар FPV-дроном поранений чоловік, зруйновані частина підприємства, приватний будинок і пошкоджене авто.

У Марганці Нікопольського району ворог застосував FPV-дрон по будівлі пошти, спричинивши руйнування.