Сирський: ​минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продовжую роботу на Донеччині, зокрема - в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.
Про це він повідомив у фейсбуці.
Сирський заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання - убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.
"Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", - зазначив головнокомандувач.
Він також повідомив, що минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника.
Бойова робота зі знищення окупантів триває.
- Раніше Сирський заявив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська. "Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - зазначив він.