Сирський: ​минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу

«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойова робота зі знищення окупантів триває.

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продовжую роботу на Донеччині, зокрема - в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Про це він повідомив у фейсбуці. 

Сирський заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання - убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

"Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", - зазначив головнокомандувач. 

Він також повідомив, що минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника.

  • Раніше Сирський заявив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська. "Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - зазначив він.
