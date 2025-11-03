Сирський: ​минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продовжую роботу на Донеччині, зокрема - в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Сирський заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання - убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

"Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", - зазначив головнокомандувач.

Він також повідомив, що минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника.

Бойова робота зі знищення окупантів триває.

Фото: Генштаб ЗСУ Головком Сирський проводить нараду з військовими