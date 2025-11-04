Сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії

З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго.

З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень. У цей же час в тих же областях вимушено будуть застосовуватись також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається.

“Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно вранці до 11:00 та у вечірні години максимального споживання – з 15:00 до 22:00”, – закликали енергетики.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 листопада, станом на 7:30, воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час попереднього дня – в понеділок. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 3 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 жовтня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.