У Запоріжжі почали запуск опалення для житлового сектору

З 12 числа містяни, в яких не буде опалення, можуть оформити відповідну заявку.

У Запоріжжі з 5 по 11 листопада відбуватиметься пуск теплоносія у системи опалення жтлових будинків, видалення повітря і продування стояків. Про це повідомила секретарка міської ради Регіна Харченко.

Уже з 12 листопада Міський контакт-центр 1580 розпочне прийом заявок людей, якщо в оселях досі немає тепла. Звернутися з цього питання можна за телефонами:

(061) 787 15 80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Опалювальний сезон в більшості регіонів України почався 28 жовтня. Напередодні похолодання Росія посилила цілеспрямовані атаки на газову та енергетичну інфраструктуру, тож старт опалення почали пізніше, ніж зазвичай. Рішення про підключення житлового сектору до тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування на основі температурних показників.