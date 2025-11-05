Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запоріжжі почали запуск опалення для житлового сектору

З 12 числа містяни, в яких не буде опалення, можуть оформити відповідну заявку. 

У Запоріжжі почали запуск опалення для житлового сектору
Фото: суспільне

У Запоріжжі з 5 по 11 листопада відбуватиметься пуск теплоносія у системи опалення жтлових будинків, видалення повітря і продування стояків. Про це повідомила секретарка міської ради Регіна Харченко.

Уже з 12 листопада Міський контакт-центр 1580 розпочне прийом заявок людей, якщо в оселях досі немає тепла. Звернутися з цього питання можна за телефонами:

  • (061) 787 15 80
  • (050) 414 15 80
  • (067) 656 15 80

Опалювальний сезон в більшості регіонів України почався 28 жовтня. Напередодні похолодання Росія посилила цілеспрямовані атаки на газову та енергетичну інфраструктуру, тож старт опалення почали пізніше, ніж зазвичай. Рішення про підключення житлового сектору до тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування на основі температурних показників.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies