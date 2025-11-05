“Білі янголи” евакуювали родину з двома дітьми з селища на Донеччині

Екіпаж спецпідрозділу поліції “Білий янгол” евакуював родину з двома дітьми з Олексієво-Дружківки Донецької області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
“Усвідомлюючи небезпеку, місцева жінка звернулася до поліцейських із проханням евакуювати її разом із дітьми - 11 і 17 років. Через вибухи вони давно навчалися онлайн і майже не виходили з дому”, - йдеться у повідомленні.
Оселя родини знаходилася в частині селища, що найближча до Костянтинівки, і удари по місту було добре чутно.
Евакуацію ускладнювала ясна погода, яка давала перевагу ворожим дронам. Втім, екіпаж дотримався всіх заходів безпеки й доставив родину до безпечного місця. Звідти за підтримки волонтерів вони вирушать до іншого регіону.
Попри небезпеку, в селищі залишаються понад дві тисячі громадян. Поліція закликає мешканців прифронтових територій евакуюватися вже зараз.