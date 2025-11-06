Другий етап: армійські корпуси Сухопутних військ переходять на офіційну систему обліку військових «Імпульс»

У Сухопутних військах Збройних Сил України триває розгортання офіційної системи обліку військовослужбовців «Імпульс». На другому етапі система впроваджується в армійських корпусах, повідомляє Міноборони.

Друга хвиля розгортання «Імпульсу» охоплює понад 100 частин в усіх армійських корпусах. Наразі 40% підрозділів уже підготували дані про військовослужбовців для завантаження в систему. Це ключовий етап перед початком повноцінної роботи в «Імпульсі».

Найкращий темп переходу на «Імпульс» демонструють 10-й, 18-й та 15-й армійські корпуси. Більшість їхніх частин підготували необхідні дані для старту роботи в системі.

«Ми врахували відгуки та незручності, що виникали під час розгортання в ДШВ, тому перехід армійських корпусів на “Імпульс” відбувається швидше. Це важливий крок до єдиної авторизованої системи обліку в Збройних Силах, де кожне рішення базується на точних і повних даних», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У процесі розгортання частин задіяні команди Міністерства оборони та Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Команда розробки аналізує зворотний звʼязок від користувачів і вдосконалює систему, роблячи її ще зручнішою.

«Ми першими серед корпусів підготували дані й готові перейти на щоденну роботу в “Імпульсі”. Впроваджуємо єдиний, впорядкований та зручний облік людей у кожному підрозділі», – відзначила головна спеціалістка адміністративного відділу штабу 10-го армійського корпусу підполковник Світлана Лозінська.

Зазначається, що дані в «Імпульсі» захищені. Система має чітке розмежування доступу та керування ролями, а кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців.

Поступово «Імпульс» стане базовою платформою для цифрового обліку військових у всіх видах і родах Збройних Сил України. Саме на основі системи «Імпульс» в майбутньому з’являться нові сервіси в застосунку Армія+, Медичній інформаційній системі та інших продуктах, формуючи єдину цифрову екосистему оборонного сектору.