Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Другий етап: армійські корпуси Сухопутних військ переходять на офіційну систему обліку військових «Імпульс»

Друга хвиля розгортання «Імпульсу» охоплює понад 100 частин в усіх армійських корпусах.

Другий етап: армійські корпуси Сухопутних військ переходять на офіційну систему обліку військових «Імпульс»
Фото: Міноборони

У Сухопутних військах Збройних Сил України триває розгортання офіційної системи обліку військовослужбовців «Імпульс». На другому етапі система впроваджується в армійських корпусах, повідомляє Міноборони. 

Друга хвиля розгортання «Імпульсу» охоплює понад 100 частин в усіх армійських корпусах. Наразі 40% підрозділів уже підготували дані про військовослужбовців для завантаження в систему. Це ключовий етап перед початком повноцінної роботи в «Імпульсі».

Найкращий темп переходу на «Імпульс» демонструють 10-й, 18-й та 15-й армійські корпуси. Більшість їхніх частин підготували необхідні дані для старту роботи в системі.

«Ми врахували відгуки та незручності, що виникали під час розгортання в ДШВ, тому перехід армійських корпусів на “Імпульс” відбувається швидше. Це важливий крок до єдиної авторизованої системи обліку в Збройних Силах, де кожне рішення базується на точних і повних даних», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У процесі розгортання частин задіяні команди Міністерства оборони та Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Команда розробки аналізує зворотний звʼязок від користувачів і вдосконалює систему, роблячи її ще зручнішою.

«Ми першими серед корпусів підготували дані й готові перейти на щоденну роботу в “Імпульсі”. Впроваджуємо єдиний, впорядкований та зручний облік людей у кожному підрозділі», – відзначила головна спеціалістка адміністративного відділу штабу 10-го армійського корпусу підполковник Світлана Лозінська.

Зазначається, що дані в «Імпульсі» захищені. Система має чітке розмежування доступу та керування ролями, а кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців.

Поступово «Імпульс» стане базовою платформою для цифрового обліку військових у всіх видах і родах Збройних Сил України. Саме на основі системи «Імпульс» в майбутньому з’являться нові сервіси в застосунку Армія+, Медичній інформаційній системі та інших продуктах, формуючи єдину цифрову екосистему оборонного сектору.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies