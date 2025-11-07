СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви Собяніну, який “мобілізував” на війну проти України майже 90 тисяч осіб

Служба безпеки зібрала докази воєнних злочинів Собяніна, який для цього використовує власний адмінресурс.

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви Сергію Собяніну, який «мобілізував» на війну проти України майже 90 тис. осіб.

За матеріалами справи, посадовець використовує власний адмінресурс, щоб сприяти війні РФ проти України.

Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення Собянін «мобілізував» на фронт майже 90 тис. москвичів.

За наявними даними, понад 70 тис. мешканців російської столиці були завербовані через московські «пункти відбору на військову службу за контрактом».

Для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним угрупованням рашистів Собянін очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ.

У цьому статусі чиновник допомагає міноборони країни-агресора розгортати додаткові місця для мобілізованих та нових підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Також Собянін регулярно залучає техніку та працівників з підконтрольних йому комунальних підприємств: «Мосводоканал», «Мосгаз» та «Москоллектор» для облаштування військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Йдеться насамперед про будівництво фортифікаційних споруд та укріпрайонів у фронтових районах Донецької та Луганської областей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Собяніну про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.