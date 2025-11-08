Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Командиру підрозділу повідомили про підозру через загибель військових і цивільних унаслідок удару РФ на Дніпропетровщині

Командира підрозділу безпілотних систем підозрюють у службовій недбалості.

Командиру підрозділу повідомили про підозру через загибель військових і цивільних унаслідок удару РФ на Дніпропетровщині
повідомлення про підозру командиру безпілотних систем
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення.

"Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців", — ідеться у повідомленні відомства.

В той момент збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.
﻿
