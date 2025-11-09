Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли семеро людей постраждали, серед них дитина

Росіяни знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру області.

На Херсонщині через російські обстріли семеро людей постраждали, серед них дитина
Фото: Wikimapia

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 36 населених пунктів Херсонської області, семеро цивільних зазнали поранень через терор РФ. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Львове, Золота Балка, Розлив, Милове, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Комишани, Молодіжне, Тягинка, Новорайськ, Осокорівка, Зміївка, Шостакове, Запоріжжя, Високопілля, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Костирка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них  1 дитина.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies