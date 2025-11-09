На Херсонщині через російські обстріли семеро людей постраждали, серед них дитина

Росіяни знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру області.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 36 населених пунктів Херсонської області, семеро цивільних зазнали поранень через терор РФ.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Львове, Золота Балка, Розлив, Милове, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Комишани, Молодіжне, Тягинка, Новорайськ, Осокорівка, Зміївка, Шостакове, Запоріжжя, Високопілля, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Костирка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.