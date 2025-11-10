Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
​На Херсонщині росіяни вбили одну людину і сімох поранили

Від російських обстрілів постраждали 28 населених пунктів. 

​На Херсонщині росіяни вбили одну людину і сімох поранили
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще семеро – поранені. Від обстрілів ворога постраждали 28 населених пунктів. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він перед цим зазначив, що стало відомо про загибель жителя Станіслава внаслідок учорашньої російської дронової атаки. Близько 16:00 під ворожий удар потрапив 26-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Велетенське, Розлив, Кізомис, Олександрівка, Понятівка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Дудчани, Високе, Бургунка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – зазначив Прокудін. 
