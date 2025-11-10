Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейкові відео про начебто "оточення Куп'янська", ЦПД

Ворог намагається деморалізувати українців фейковими відео.

Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейкові відео про начебто "оточення Куп'янська", ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда запустила у TikTok серію фейкових відео про начебто "повне оточення Куп’янська" військовими РФ. 

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про начебто "критичну ситуацію" на цій ділянці фронту.

"Ці ролики — фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака — фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на "я" замість правильного "у")", — наголошують у ЦПД.

Насправді заяви про "повне оточення Куп’янська" російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян.

"Подібні публікації є частиною інформаційної операції рф. Мета ворога — деморалізувати українців. російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", — ідеться у повідомленні. 

Раніше Центр також фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео — про "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська" та про "важке становище" українських військових у районі Вовчанська на Харківщині.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies