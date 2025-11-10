Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейкові відео про начебто "оточення Куп'янська", ЦПД

Російська пропаганда запустила у TikTok серію фейкових відео про начебто "повне оточення Куп’янська" військовими РФ.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про начебто "критичну ситуацію" на цій ділянці фронту.

"Ці ролики — фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака — фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на "я" замість правильного "у")", — наголошують у ЦПД.

Насправді заяви про "повне оточення Куп’янська" російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян.

"Подібні публікації є частиною інформаційної операції рф. Мета ворога — деморалізувати українців. російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", — ідеться у повідомленні.

Раніше Центр також фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео — про "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська" та про "важке становище" українських військових у районі Вовчанська на Харківщині.