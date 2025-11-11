Умєров розповів про свою зустріч із Міндічем у Міноборони і відкинув «вплив якихось осіб»

Секретар РНБО Рустем Умєров, який до цього очолював Міністерство оборони, відкинув вплив на нього інших осіб.

Так Умєров відреагував на заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який на суді заявив про вплив бізнесмена Тимура Міндіча на українських високопосадовців.

«Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений», - запевнив Секретар РНБО.

Умєров додав, що «завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ».