Умєров розповів про свою зустріч із Міндічем у Міноборони і відкинув «вплив якихось осіб»

Секретар РНБО Рустем Умєров, який до цього очолював Міністерство оборони, відкинув вплив на нього інших осіб.
Так Умєров відреагував на заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який на суді заявив про вплив бізнесмена Тимура Міндіча на українських високопосадовців.
«Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений», - запевнив Секретар РНБО.
Умєров додав, що «завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ».
- Прокурор САП зробив заяву щодо Міндіча і Умєрова на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку.
- Ідеться про розслідування корупції в українських енергетиці й обороні.
- 10 листопада НАБУ і САП прокуратура повідомили про проведення масштабної операції. Антикорбюро також опублікувало перехоплені розмови фігурантів.
- Учасники організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК "Енергоатом"». У межах слідства провели понад сім десятків обшуків.
- Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні наголосив на невідворотності покарання для корупціонерів.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
- 11 листопада Антикорбюро повідомило, що встановило керівника злочинної організації, а також оприлюднило подробиці щодо ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова і встигло оголосити йому нову підозру.