Сьогодні Національне антикорбюро провело обшуки по справі "Мідас", на розслідування якої кинули сили всіх детективів. Слідство триває вже 15 місяців, в його межах сьогодні провели понад сім десятків обшуків.

Детективи викрили "високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони". Йдеться про корупцію в енергетиці, відмивання коштів і незаконне збагачення, повідомив керівник I ГПД НАБУ Олександр Абакумов.

На оприлюдненому аудіо фігурант під ім'ям Тенор казав, що "вони планують будувати їб*чі захисні". Фігурант під ім'ям Рокет, за даними слідства, говорив про підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва Міненерго і Енергоатому. Ця розмова відбулася в липні, якраз перед оновленням уряду.

Рокет – колишній заступник керівника Фонду держмайна, помічник колишнього народного депутата Андрія Деркача. В 2023 він був радником у міністерстві енергетики – тоді ним керував Герман Галущенко. Тенор – донедавна виконавчий директор з фізичного захисту “Енергоатому”. Вони, за даними детективів, створили умови, щоб всі контрагенти Енергоатому сплачували відкати за можливість отримувати сплату за данні послуги і надалі бути постачальниками.

Крім того, Рокет і Тенор обговорювали проєкт захисту трансформаторних підстанцій АТ-2 і АТ-330 на 4 млрд. Вони жалілися на малу суму відкату. Тож вони вирішили почекати вигіднішу для них пропозицій – у вересні, під час масованих атак. А під час будівництва захисник споруд на Хмельницькій АЕС вони обговорювали, як підняти відсоток.

Фінансовий потік контролювали і реалізовували інші члени злочинної організації.

Також є запис фігуранта під ім'ям Карлсон, який сказав, що "буде шумно, не хочеться підозру получать". Його особа офіційно поки невідома.

У чому полягала схема?

Згодом у НАБУ розповіли деталі про схему. Основним напрямком злочинної організації було отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10-15 % від суми контрактів.

“Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум». До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії”, – повідомили в НАБУ.

За даними слідства, вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих”.

Абакумов повідомив, що також у справі фігурують "відомий бізнесмен" та чотири ФОП бекофісу.

“Рокет та Тенор відповідальні за збір коштів з контрагентів «Енергоатому». Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерство, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі і намагатись встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору. Рокет фактично взяв під контроль проведення закупівлі в Енергоатомі та виконання вже укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб компаній”, – повідомили в НАБУ.

В "Енергоатомі" діяла практика плату за поставлену продукцію до пів року. Постачати товари і послуги в багатьох випадках контрагент міг лише після затвердження статусу постачальника. Компанія запровадила схему "шлагбауму": контрагент мав або сплатити відкат, або не отримати платежі і позбутися статусу постачальника.

Рокет і Тенор обговорювали тиск на контрагентів. Він міг зупинити виплати за чинними контрактами та завадити укладанню нових. Отже, міг ухвалювати рішення навіть всупереч вказівкам керівника "Енергоатому".

За даними слідства, частину неправомірної вигоди мали збирати керівника АЕС і передавати її Тенору. Це було умовою надання коштів на поточні потреби АЕС.

НАБУ зафіксувало, як Тенор передав частину неправомірної вигоди від контрагента Енергоатому, якому за кілька днів до цього заплатили 16 млн гривень за укладеним ще в 2019 році контрактом.

Контекст

Сьогодні вранці джерела УП повідомило про проведення обшуків у співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. За даними журналістів, сам він виїхав з країни за кілька годин до того, як до київського помешкання приїхали детективи. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що обшуки прийшли і в нинішнього міністра юстиції, а раніше – міністра енергетики Германа Галущенка.

НАБУ вийшло з офіційною заявою про викриття корупції в сфері енергетики. Офіційно жодного прізвища фігурантів поки немає.