Пункт пропуску "Дяківці" тимчасово не працює через знеструмлення унаслідок атаки

Пункт пропуску "Дяківці", що на кордоні із Румунією, тимчасово не працює через знеструмлення унаслідок російської атаки.

Про це повідомили у ДПСУ.

"У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» наразі відсутнє промислове електроживлення", – розповіли там.

У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання.

"Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне", – зазначили прикордонники.