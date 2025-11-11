Пункт пропуску "Дяківці" тимчасово не працює через знеструмлення унаслідок атаки

Пункт пропуску "Дяківці", що на кордоні із Румунією, тимчасово не працює через знеструмлення унаслідок російської атаки.
Про це повідомили у ДПСУ.
"У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» наразі відсутнє промислове електроживлення", – розповіли там.
У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання.
"Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне", – зазначили прикордонники.
- У ніч на 11 листопада російські війська атакували Одеську область. Ушкоджені енергооб'єкти.
- Один із російських дронів імовірно впав у Румунії.