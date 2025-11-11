Також пошкоджене депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

У ніч на 11 листопада російські війська атакували Одеську область. Ушкоджені енергооб'єкти, постраждала людина.

"Уночі ворог масовано атакував південь регіону ударними безпілотниками", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

Попередньо, одна людина отримала осколкові поранення.

Фото: Одеська ОВА наслідки російського обстрілу

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрили пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.