Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

На енергооб'єктах Одещини спалахнули пожежі через атаки РФ

Також пошкоджене депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

На енергооб'єктах Одещини спалахнули пожежі через атаки РФ
наслідки російського обстрілу
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 11 листопада російські війська атакували Одеську область. Ушкоджені енергооб'єкти, постраждала людина. 

"Уночі ворог масовано атакував південь регіону ударними безпілотниками", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

Попередньо, одна людина отримала осколкові поранення.

наслідки російського обстрілу
Фото: Одеська ОВА
наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрили пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies