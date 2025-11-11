Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Росіяни поранили дитину на Херсонщині

Загалом за добу через росіян постраждали семеро людей. 

Росіяни поранили дитину на Херсонщині
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Упродовж доби російські війська поранили сімох мешканців Херсонщини, зокрема одну дитину. Від російських атак постраждали понад 30 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Зміївка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Дудчани, Новокаїри, Костирка, Червоний Маяк, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 
