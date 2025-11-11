Росіяни поранили дитину на Херсонщині

Загалом за добу через росіян постраждали семеро людей.

Упродовж доби російські війська поранили сімох мешканців Херсонщини, зокрема одну дитину. Від російських атак постраждали понад 30 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Зміївка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Дудчани, Новокаїри, Костирка, Червоний Маяк, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.