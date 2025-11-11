​Вчора оборонці ліквідували понад 1000 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 020 окупантів, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ та 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 153 180 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies