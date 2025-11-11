​Вчора оборонці ліквідували понад 1000 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 020 окупантів, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, РСЗВ та 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб
- танків – 11 342 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 366 (+17) од.
- РСЗВ – 1 539 (+1) од.
- засоби ППО – 1 239 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 036 (+79) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Дані уточнюються.