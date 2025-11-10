Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині російський дрон упав на дах приватного будинку, є пошкодження

РФ атакувала цивільну інфраструктуру області.

На Одещині російський дрон упав на дах приватного будинку, є пошкодження
ліквідація масованої атаки Росії 26 серпня 2024 року
Фото: ДСНС України

10 листопада росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Упродовж дня в регіоні 10 разів лунала повітряна тривога. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Під час однієї з атак ворожий дрон впав на дах приватного будинку в Одеському районі, спричинивши руйнування покрівлі та перекриття. Займання не виникло. На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило", — повідомляє Кіпер. 

На місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies