На Одещині російський дрон упав на дах приватного будинку, є пошкодження

10 листопада росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Упродовж дня в регіоні 10 разів лунала повітряна тривога.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Під час однієї з атак ворожий дрон впав на дах приватного будинку в Одеському районі, спричинивши руйнування покрівлі та перекриття. Займання не виникло. На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило", — повідомляє Кіпер.

На місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян.