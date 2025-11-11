Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
На Херсонщині поліцейські евакуювали чоловіка з качками

Будинок чоловіка кілька разів атакували загарбники.

Поліція Херсонcької області провела спецоперацію з евакуації 62-річного жителя прифронтової Гаврилівки Бериславського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Будинок чоловіка вже кілька разів зазнавав пошкоджень від ворожих атак, а після останнього прильоту став зовсім непридатним для проживання. У селі немає світла, води та зв’язку, тому поліцейські вирішили діяти негайно”, - зазначили в поліції.

Евакуаційна група на броньованому автомобілі дісталася населеного пункту, допомогли чоловікові зібрати найнеобхідніші речі й вивезли його до безпечнішого місця.

Під час евакуації чоловік забрав із собою також качок, яких не міг залишити серед руїн.
