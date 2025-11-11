Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському, Куп’янському і Костянтинівському напрямках

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак.

Станом на 16.00 11 листопада на фронті відбулися 118 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Бобилівка, Старикове, Кореньок, Біла Береза Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися сім боїв. Противник здійснив 89 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському відбулися 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського. Сім ворожих атак тривають дотепер.

На Куп’янському тривають 11 боїв. Всього з початку доби ворог 16 разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському відбулися шість бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському противник здійснив сім атак у районах Дронівки, Сіверська, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському російські війська 46 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Наші захисники вже відбили 38 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Соснівка, Новомиколаївка, Першотравневе та у бік Солодкого. Ще дві ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському продовжуються бої в районах населених пунктів Зелений Гай й Новоуспенівське.

На Оріхівському Сили оборони відбили ворожу атаку у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському ворог наступальних дій не проводив.