На кордоні зупинили чоловіків, які заплатили ділкам $10 тис, щоб виїхати з України

Загалом за здійснення незаконної оборудки ділки розраховували отримати від своїх клієнтів 30 000 доларів США.

На кордоні зупинили чоловіків, які заплатили ділкам $10 тис, щоб виїхати з України
Затримані на кордоні чоловіки
Фото: ДПСУ

На кордоні із Румунією зупинили групу нелегалів, які заплатили ділкам $10 тис, щоб виїхати з України.

Як розповіли у ДПСУ, на Закарпатті викрили ділків, які намагалися переправити в Румунію трьох чоловіків – 54-річного жителя Кривого Рогу, 24-річного жителя Івано-Франківська та 27-річного жителя Києва.

Правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків. Також було задокументували факт передачі ділкам 10 000 доларів США одним із бажаючих незаконно потрапити за кордон. Загалом за здійснення незаконної оборудки ділки розраховували отримати від своїх клієнтів 30 000 доларів США.

Усіх п’ятьох переправників затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини у суді, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.
﻿
