За 9 місяців на Закарпатті викрили понад 270 організаторів незаконного виїзду з України

Цього року вже винесли 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку.

Затримання підозрюваних на Закарпатті
Фото: Офіс генпрокурора

Упродовж 9 місяців у Закарпатській області викрили понад 270 організаторів і спільників незаконних схем перетину кордону. 

Як розповіли у Офісі генпрокурора, до суду скерували 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримали під час спроби втекти за межі України. Сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 млн доларів США. 

Загалом упродовж 2025 року суди області вже винесли 18 вироків щодо 20 осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку, значна частина справ ще слухається в судах.

Серед останніх рішень – вирок Берегівського районного суду стосовно 23-річного мешканця с. Грушово Тячівського району, який разом зі спільником намагався переправити двох чоловіків до Угорщини за винагороду у розмірі від 3500 до 5000 доларів США. Чоловіка, який уже мав судимість, затримали прикордонники на околиці села Велика Бакта. Суд визнав його винним та призначив 6 років позбавлення волі.

Також на Берегівщині засудили 26-річного місцевого мешканця, який, маючи непогашену судимість за крадіжку, організував спробу переправлення двох чоловіків Кіровоградської та Запорізької області до Угорщини. Зловмисник супроводжував "клієнтів" майже до лінії кордону, де їх затримали прикордонники. Прокуратура довела вину чоловіка, за що суд призначив йому 5 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права обіймати державні посади.

Ще один вирок винесено стосовно 33-річної мешканки села Костилівка, що на Рахівщині, яка разом зі спільниками організувала спробу переправлення до Угорщини чотирьох громадян Афганістану. Жінка орендувала автомобілі, координувала перевезення та супроводжувала транспорт із людьми майже до кордону, де їхню діяльність викрили правоохоронці. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права займати певні посади.

На Ужгородщині з початку року до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі засудили 3 осіб за незаконне переправлення через держкордон військовозобов’язаних. 

Мешканець Чопа засуджений до 7 років ув’язнення за спробу переправити до Словаччини військовозобов’язаного за 6500 дол США. Інший засуджений – уродженець м. Скадовськ. Його визнали винним в організації незаконного переправлення двох чоловіків до Угорщини через Тису. Ще одного засуджено до 7 років позбавлення волі, за організацію схеми переправлення військовозобов’язаного до Словаччини.
