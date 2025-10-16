На Вінниччині вісьмох осіб підозрюють у махінаціях із землею. Розмір збитків – понад 6 млн грн

У Вінницькій області правоохоронці повідомили про підозру у махінаціях із землею 8 особам. Серед підозрюваних є приватний нотаріус, співвласник та директори товариств, приватний підприємець, виконувачка обов’язків старости одного з округів.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, цих людей підозрюють у тому, що вони оформлювали землю за підробленими документами та займали ділянки без правових підстав. Йдеться про 11 ділянок загальною площею понад 136 га, серед яких землі Нацпарку "Кармелюкове Поділля".

Збитки державі та громадам становлять понад 6 млн грн.

Серед підозрюваних:

Приватний нотаріус одного з округів області, яка імовірно використала підроблені дублікати заповітів померлих людей, без належних документів і з порушенням законодавства зареєструвала право власності на чотири земельні ділянки (площа 10,7 га) на користь третіх осіб. Через її дії справжнім спадкоємцям та сільській раді завдано збитків на понад 996 тис. грн.

одного з округів області, яка імовірно використала підроблені дублікати заповітів померлих людей, без належних документів і з порушенням законодавства зареєструвала право власності на чотири земельні ділянки (площа 10,7 га) на користь третіх осіб. Через її дії справжнім спадкоємцям та сільській раді завдано збитків на понад 996 тис. грн. Співвласник і директор товариства , який імовірно незаконно набув у власність земельну ділянку площею 0,8 га, використавши підроблене розпорядження райдержадміністрації. Надалі він легалізував цю землю через поділ та продаж. Збитки територіальній громаді – майже 3,6 млн грн.

, який імовірно незаконно набув у власність земельну ділянку площею 0,8 га, використавши підроблене розпорядження райдержадміністрації. Надалі він легалізував цю землю через поділ та продаж. Збитки територіальній громаді – майже 3,6 млн грн. Директор товариства самовільно зайняв земельну ділянку площею майже 100 га для вирощування сільськогосподарських культур. Збитки державі – понад 1 млн грн.

самовільно зайняв земельну ділянку площею майже 100 га для вирощування сільськогосподарських культур. Збитки державі – понад 1 млн грн. Директор приватного сільгосппідприємства посіяв культури на самовільно зайнятій ділянці площею 16,5 га. Збитки державі – понад 204 тис. грн.

посіяв культури на самовільно зайнятій ділянці площею 16,5 га. Збитки державі – понад 204 тис. грн. Директор іншого товариства самовільно зайняв 3,1 га земель у межах Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» з метою посіву культур. Збитки державі – близько 150 тис. грн.

самовільно зайняв 3,1 га земель у межах Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» з метою посіву культур. Збитки державі – близько 150 тис. грн. Ще один директор підприємства незаконно зайняв 1 га земель НПП «Кармелюкове Поділля», завдавши державі збитків майже на 50 тис. грн.

незаконно зайняв 1 га земель НПП «Кармелюкове Поділля», завдавши державі збитків майже на 50 тис. грн. Приватна підприємиця самовільно використала 1,7 га земель природоохоронного фонду під посів сільськогосподарських культур. Збитки державі – 64 тис. грн.

самовільно використала 1,7 га земель природоохоронного фонду під посів сільськогосподарських культур. Збитки державі – 64 тис. грн. Виконувачка обов’язків старости одного із старостинських округів підробила заповіт на земельну ділянку площею 2,8 га, оформивши його без відома заповідача в інтересах сторонніх осіб.

Дії підозрюваних кваліфікували за: ч. ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки), ч. ч. 1, 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. ч. 2, 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжних заходів усім підозрюваним.