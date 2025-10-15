Затримали імовірного корегувальника ударів ворога по позиціях ЗСУ та штурмовиків Нацполіції

Служба безпеки розповіла, що затримала ще одного російського агента у Донецькій області.

"На замовлення фсб він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Краматорську та його околицях", – йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві зазначили, що за координатами агента окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади "Лють" Нацполіції, які воюють на східному фронті.

Щоб розвідати потрібні об’єкти, фсб завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у телеграм-каналах.

Чоловік обходив територію громади та позначав на гугл-картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки. Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських військ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника і провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.