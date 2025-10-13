Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
До суду скерували обвинувачення щодо шістьох військових РФ, які позбавляли волі цивільних у Запорізькій області

З листопада 2022 по березень 2023 року підозрювані незаконно позбавили волі щонайменше 16 цивільних осіб, яких змушували до виснажливих примусових робіт військового характеру.

До суду скерували обвинувачення щодо шістьох військових РФ, які позбавляли волі цивільних у Запорізькій області

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох військових Росії, які незаконно позбавляли волі цивільних та примушували їх до робіт на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили в Офісі генрокурора.

“Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох військовослужбовців збройних сил рф за фактами незаконного позбавлення волі цивільних осіб, нелюдського поводження та примушування до виконання робіт військового характеру (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Дії одного з них – громадянина України, який добровільно вступив на службу до підрозділу армії держави-агресора, – додатково кваліфіковано як державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, четверо командирів, заступник начальника штабу та навідник мотострілецького підрозділу армії РІ, діючи за наказом командування, облаштовували оборонні позиції на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

Під час створення блокпосту для контролю пересування транспорту та цивільних осіб вони незаконно позбавили волі місцевих жителів, аби примусити їх до будівництва фортифікацій.

У листопаді 2022 року двоє чоловіків і жінка, які підпадали під так званий “указ” окупаційної адміністрації про примусове видворення місцевих мешканців, пішки прямували в напрямку підконтрольної Україні території – Запоріжжя.

Озброєні російські військові їх затримали: жінку змусили рухатися через заміновану ділянку місцевості, а чоловіків – незаконно утримували, примушуючи до тяжких фізичних робіт зі зведення оборонних укріплень.

Встановлено, що з листопада 2022 по березень 2023 року підозрювані таким чином незаконно позбавили волі щонайменше 16 цивільних осіб, яких змушували до виснажливих примусових робіт військового характеру.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Запорізькій області.
﻿
