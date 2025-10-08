Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаПраво

Довічне отримала агентка ФСБ, яка наводила удари Росії по житлових районах Донеччини

За її координатами восени 2023 року війська Росії здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку.

Довічне отримала агентка ФСБ, яка наводила удари Росії по житлових районах Донеччини
Фото: EPA/UPG

Довічний термін ув’язнення отримала агентку ФСБ, яка наводила удари РФ по житлових районах Донецької області.

Про це йдеться у пресрелізі Служби безпеки України.

СБУ встановила, що саме за її координатами восени 2023 року війська Росії здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна мешканка селища, ще двоє – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За матеріалами справи, наведенням російського удару займалася місцева безробітна, яку РФ завербувала через її сина – бойовика збройних угруповань Південного військового округу Росії. 

Встановлено, що під час листування в анонімному чаті агентка “зливала” координати українських об’єктів своєму сину, а далі він передавав їх кураторові.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року. 

Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив найвищу міру покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies