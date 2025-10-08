Довічне отримала агентка ФСБ, яка наводила удари Росії по житлових районах Донеччини

За її координатами восени 2023 року війська Росії здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку.

Довічний термін ув’язнення отримала агентку ФСБ, яка наводила удари РФ по житлових районах Донецької області.

Про це йдеться у пресрелізі Служби безпеки України.

СБУ встановила, що саме за її координатами восени 2023 року війська Росії здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна мешканка селища, ще двоє – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За матеріалами справи, наведенням російського удару займалася місцева безробітна, яку РФ завербувала через її сина – бойовика збройних угруповань Південного військового округу Росії.

Встановлено, що під час листування в анонімному чаті агентка “зливала” координати українських об’єктів своєму сину, а далі він передавав їх кураторові.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив найвищу міру покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.