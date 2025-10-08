Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

За минулу добу росіяни вбили двох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

“За 7 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Водянському”, ‒ зазначив він.

Ще 10 людей в області за добу дістали поранення. Один поранений у Водянському, 5 ‒ у Дружківці, і по одному у Костянтинівці, Краматорську, Кіндратівці і Львівці.

З початку повномасштабного вторгнення в області від рук загинуло 3673 осіб, 8289 поранено. Загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.