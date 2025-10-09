Уряд схвалив появу в "Дії" послуги з розірвання шлюбу

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що невдовзі у застосунку "Дія" з'явиться нова послуга - розірвання шлюбу онлайн.

Розлучення без потреби ходити до органів ДРАЦС і вистоювати черги буде доступне для пар, які не мають неповнолітніх дітей. "Дія" перевірятиме інформацію у реєстрах автоматично.

Після подачі заяви подружжя матиме місяць на те, щоб її відкликати. Після того, як цей термін завершиться, шлюб буде розірвано. Витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу вже доступні на порталі "Дія".