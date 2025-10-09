Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уряд схвалив появу в "Дії" послуги з розірвання шлюбу

Пари матимуть місяць, щоб відкликати заяву.

Уряд схвалив появу в "Дії" послуги з розірвання шлюбу
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що невдовзі у застосунку "Дія" з'явиться нова послуга - розірвання шлюбу онлайн.

Розлучення без потреби ходити до органів ДРАЦС і вистоювати черги буде доступне для пар, які не мають неповнолітніх дітей. "Дія" перевірятиме інформацію у реєстрах автоматично. 

Після подачі заяви подружжя матиме місяць на те, щоб її відкликати. Після того, як цей термін завершиться, шлюб буде розірвано. Витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу вже доступні на порталі "Дія".
