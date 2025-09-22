​З початку року через "Дію" одружилися понад 14 тисяч пар, щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується

У серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари.

За рік існування послуги “Шлюб онлайн” у застосунку "Дія" одружилися по відеозв'язку понад 14 тисяч пар.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

"Сьогодні, 22 вересня, ми відзначаємо першу річницю публічного запуску проєкту “Шлюб онлайн”. Від початку запуску послуги цифровий офіс ДРАЦС поєднав серця 14 370 пар", - йдеться у повідомленні.

1393 шлюби в "Дії" було укладено за участю військовослужбовців.

У Мін'юсті зазначили, що послуга "Шлюб онлайн" у "Дії" була визнана одним із найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.

Скористатися нею можуть українці, які: є повнолітніми громадянами України; мають верифікований податковий номер; мають ID-картку чи закордонний паспорт у “Дії”; не перебувають в іншому шлюбі; розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).

Загалом, за перше півріччя 2025 року в Україні одружилися 68 тис. 595 пар, з них 14 тис. 411 - у Києві.

Одруження через "Дію"