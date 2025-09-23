Садовий: прослуховування знайшли в підставці для телефону, змонтоване було не дуже якісно

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що апарат прослуховування, виявлений нещодавно в його кабінеті, перебував у підставці-зарядному пристрої для телефону на його робочому столі. В інтерв'ю УП міський голова розповів, що він зацікавився цим телефоном, оскільки помітив, що той погано працює.

Садовий передав апарат фахівцям, і ті виявили пристрій прослуховування. Він додав, що "нічого особливого" в кабінеті не обговорював, однак там бували високопосадові гості.

"Але в мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили. Наразі ніхто не може мені підтвердити, що було рішення суду, яке би дозволило прослуховувати кабінет. А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як?" – сказав він.

За словами мера Львова, пристрій було вмонтовано не дуже якісно. Він припускає, що його поставили для запису розмов з метою подальшої їх публікації.

"Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", – прокоментував він.

Садовий точно не знає, чи перевіряли його кабінет на предмет прослуховування перед візитом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та спікера ВР Руслана Стефанчука, але припускає, що мали б.

"Те, що вони заходили, дивилися – це так. Ми навіть кота мусили з кабінету забирати, тому що вони з псом приходили", – сказав Садовий.

Він каже, що не має підозр стосовно того, хто стоїть за організацією прослуховування.