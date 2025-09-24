Джерела: дрони СБУ вдруге за тиждень вдарили по "Газпром Нафтохім Салават"

Удар по Газпром Нафтохімічна у Башкартостані

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за тиждень долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів, що виготовляє 50 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Відстань від території України до цілі – близько 1400 кілометрів. Про нову операцію повідомили джерела LB.

Внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон «бавовн» на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", – прокоментувало поінформоване джерело в СБУ.