Джерела: дрони СБУ вдруге за тиждень вдарили по "Газпром Нафтохім Салават"

Там виникла пожежа. 

Джерела: дрони СБУ вдруге за тиждень вдарили по "Газпром Нафтохім Салават"
Удар по Газпром Нафтохімічна у Башкартостані
Фото: скриншот

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за тиждень долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів, що виготовляє 50 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Відстань від території України до цілі – близько 1400 кілометрів. Про нову операцію повідомили джерела LB.

Внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон «бавовн» на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", – прокоментувало поінформоване джерело в СБУ.

  • Попереднього удару по цьому НПЗ завдали 18 вересня. Тоді вразили установку, що відповідає за очищення нафти для перетворення її на бензин.
  • Україна значно наростила удари по російський нафтових об'єктах, які не лише забезпечують пальним окупаційну армію, а й приносять великі гроші воєнній машині Москви. За місяць Сили оборони атакували з детонаціями і пожежами 48 локації. По колонах очищення й іншій інфраструктурі НПЗ – 15 успішних ударів, по вузлах перекачування, насосних станціях і нафтосховищах – 8, по підприємствах, пов'язаних з ВПК – 9, по інфраструктурі РЖД – понад десяток. (Таргетація мережі тягових станцій РЖД на півдні — щоб було менше можливостей перекидати сировину цистернами та, звісно, забезпечувати угруповання противника у Причорномор'ї та Криму. Більше на цю тему – в матеріалі "Про дипстрайки без ейфорії".
