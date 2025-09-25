На Харківщині затримали 23-річну безробітну, яку підозрюють у допомозі ворогу готувати наступ

Служба безпеки розповіла, що затримала ще одну російську агентку на Харківщині. Підозрюють, що на замовлення ворога жінка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.
Як повідомили у СБУ, росіяни планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.
Завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.
У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на "легкі заробітки" поставили завдання – збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.
Для цього жінка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Як прикриття агентка використовувала легенду про те, що "відвідує родичів", які проживають у зоні бойових дій.
Співробітники СБУ затримали агентку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні "цілі" для атак рашистів.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
