Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Війна

​Зранку росіяни скинули на Херсон близько півтора десятка авіабмб

Пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків. 

Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Сьогодні, 26 вересня, близько 05:30, росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб. 

Про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та очільник МВА Ярослав Шанько. 

Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків. 

За минулу добу внаслідок артобстрілів та дронових атак у Херсоні пошкоджено обʼєкти соціальної інфраструктури -  приватні та багатоповерховий будинки, гаражі, автомобілі, нежитлові споруди.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей дістали травми.
