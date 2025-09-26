​Зранку росіяни скинули на Херсон близько півтора десятка авіабмб

Сьогодні, 26 вересня, близько 05:30, росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб.

Про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та очільник МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.

За минулу добу внаслідок артобстрілів та дронових атак у Херсоні пошкоджено обʼєкти соціальної інфраструктури - приватні та багатоповерховий будинки, гаражі, автомобілі, нежитлові споруди.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей дістали травми.