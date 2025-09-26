Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Зеленський: Путін бреше про успіхи російської армії на Добропільському напрямку

Президент наголосив на важливості міжнародної допомоги.

Зеленський: Путін бреше про успіхи російської армії на Добропільському напрямку
Володимир Зеленський
Фото: скрін

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що лише в межах Добропільської контрнаступальної операції російські війська втратили понад три тисячі бійців, більшість з яких — безповоротні втрати.

За його словами, саме на цьому напрямку окупанти планували здійснити один зі значних проривів, однак українські сили знешкоджують їхні плани та досягають результатів.

"Дякую всім нашим воїнам, передусім у районах Добропілля, Покровська та Куп’янська. Дуже важливо, що ви знищуєте окупанта та захищаєте Україну", — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін обманює світових лідерів, коли заявляє про досягнення російськими військами своїх цілей в Україні.

"Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють. Росіяни вже багато років змушені вигадувати нові причини, чому терміни їхніх "успіхів" постійно переносяться", — підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що єдиний спосіб зупинити "російський вірус війни" — це сила та сильна міжнародна допомога Україні.
