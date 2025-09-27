У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ДПСУ: Росія усе частіше застосовує «подвійні удари» на Чернігівщині

Ворог активізував атаки дронами й артилерією по прикордонних громадах.

наслідки російського обстрілу Чернігівщини 13 вересня 2025 року

Росія посилює агресивні дії на Чернігівщині, зокрема в прикордонній Семенівській громаді. 

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Окупанти використовують заборонену міжнародним гуманітарним правом тактику «подвійних ударів», унаслідок чого отримують поранення українські рятувальники.

За останні дні зафіксовані численні атаки. Так, 20 вересня у Чернігові від атаки дрона постраждав чоловік; у Ніжинському районі поранені двоє вогнеборців.

25 вересня у Корюківському районі поранений житель. А 26 вересня у Семенівській громаді від скиду вибухового пристрою з дрона постраждала ще одна людина.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, енергетичні мережі, транспортну інфраструктуру та заклади культури. Тисячі абонентів у Чернігові та Ніжині залишалися без електропостачання й водопостачання, зупинявся громадський транспорт.

Прикордонники наголошують: ворог цілеспрямовано б’є по цивільних та інфраструктурі, тому рівень загрози для прикордонних громад залишається високим.
