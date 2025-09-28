ГУР: російські командири наказують страчувати українських полонених

Російські командири наказують військовим ЗС РФ страчувати поранених полонених українських військовослужбовців.
Про це повідомляє ГУР МО з посиланням на перехоплену розмову командира російського підрозділу з підлеглим.
У перехопленні російський командир віддає наказ стратити полонених українських військовослужбовців: “Застрель їх, полонених не беремо, застрель і швидко йди”.
Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські військові зазнали поранень і не становили загрози.
“Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії”, — наголосили у розвідці.
