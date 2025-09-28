ГУР: російські командири наказують страчувати українських полонених

“Застрель їх, полонених не беремо, застрель і швидко йди”, — каже росйський командир підлеглому.

Російські командири наказують військовим ЗС РФ страчувати поранених полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомляє ГУР МО з посиланням на перехоплену розмову командира російського підрозділу з підлеглим.

У перехопленні російський командир віддає наказ стратити полонених українських військовослужбовців: “Застрель їх, полонених не беремо, застрель і швидко йди”.

Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські військові зазнали поранень і не становили загрози.

“Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії”, — наголосили у розвідці.