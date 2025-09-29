Генштаб підтвердив ураження Карачевського заводу "Електродеталь" (доповнено)

Золотухін: Онтологічна війна, ультраправі в ЄС і роль культури у безпеці України
Золотухін: Онтологічна війна, ультраправі в ЄС і роль культури у безпеці України
Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта.

Карачівський завод "Електродеталь"
Фото: Astra

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Карачевського заводу "Електродеталь" у Брянській області Росії.

"В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ “Карачевский завод “Електродеталь” (місто Карачев Брянської області рф)", – розповіли у Генштабі. 

Доповнення. У ВМС повідомили, що атакували завод крилатою ракетою "Нептун". 

"Корегуємо  роботу оборонних заводів рф. Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь”.Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", – написав у фейсбуці командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

У Генштабі зазначили, що Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів. 

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі. 

  • Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів у районі Карачівського заводу "Електродеталь", що розташований у Брянській області.
