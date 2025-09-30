Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Освітній омбудсмен закликає змінити модель виплати зарплати педагогам, де б більшу вагу мала ставка, а не надбавки

освітня омбудсменка Надія Лещик
Фото: nus.org.ua

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає до зміни в Україні моделі виплати заробітної плати педагогічним працівникам, де б більше вагу мала ставка, а не надбавки і доплати, передає Інтерфакс–Україна. 

"Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат", – сказала Лещик на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у понеділок.

Вона розповіла, що третина звернень до освітнього омбудсмена стосується саме зарплат, тому що часто виплати залежать саме від позиції керівника та засновника освітнього закладу, через що надбавки і доплати скорочуються або взагалі не виплачуються.

Також вона звернула увагу на те, що наразі не зрозуміло, який саме рівень зарплат будуть мати молоді вчителі після запланованого на 2026 рік підвищення.

Зазначимо, що на початку вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що у держбюджеті бракує коштів для реалізації норми закону про оплату праці педагогів, однак уже 16 вересня повідомив, що у проєкті бюджету-2026 передбачене поетапне підвищення їхніх зарплат на 50% — на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня, тоді як наприкінці місяця голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев наголосив на необхідності виконати закон і гарантувати вчителям найнижчої категорії дохід на рівні трьох мінімальних зарплат.
