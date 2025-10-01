Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Україну таємно відвідала британська принцеса Анна

Сестра короля вшанувала пам'ять дітей, що загинули під час війни.

Володимир Зеленський та принцеса Анна
Фото: Sky News

Букінгемський палац повідомив про поїздку британської принцеси Анни до України, яка не оголошувалася заздалегідь з безпекових міркувань.

Як пише Sky News, сестра Чарльза ІІІ приїхала до Києва, де зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським. Глава держави та королівська особа обговорили підтримку України з боку Великої Британії.

Анна також відвідала Центр захисту прав дітей і поговорила з маленькими українцями, яким вдалося возз'єднатися зі своїми родинами. 

Разом з першою леді Оленою Зеленською принцеса вшанувала пам'ять дітей, які загинули під час російсько-української війни. Анна поклала до меморіалу, де традиційно залишають іграшки, ведмедика, що належав її доньці 
