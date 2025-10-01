Україну таємно відвідала британська принцеса Анна

Сестра короля вшанувала пам'ять дітей, що загинули під час війни.

Букінгемський палац повідомив про поїздку британської принцеси Анни до України, яка не оголошувалася заздалегідь з безпекових міркувань.

Як пише Sky News, сестра Чарльза ІІІ приїхала до Києва, де зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським. Глава держави та королівська особа обговорили підтримку України з боку Великої Британії.

Анна також відвідала Центр захисту прав дітей і поговорила з маленькими українцями, яким вдалося возз'єднатися зі своїми родинами.

Разом з першою леді Оленою Зеленською принцеса вшанувала пам'ять дітей, які загинули під час російсько-української війни. Анна поклала до меморіалу, де традиційно залишають іграшки, ведмедика, що належав її доньці