ГоловнаКультура

«Мавка. Справжній міф»: сутінки озер Голосіївського парку

У прокат вийшло романтичне фентезі Катерини Царик «Мавка. Справжній міф». Компанія Film.UA Group продовжує використовувати українську міфологію: після повнометражної дитячої анімації «Мавка. Лісова пісня» цей уявний всесвіт вирішили розширити до повнометражного фільму, який має захопити вже старшу шкільну аудиторію. Чим особлива ця стрічка, розповідає кінокритик Ігор Кромф (попереджаємо, у рецензії присутні спойлери). 

“Мавка. Справжній міф” починається як типовий горор. Група юних біологів на чолі з викладачем Борисом Олексадровичем (В’ячеслав Довженко) мчить в експедицію в глибокі лісові хащі. Місцеві попереджають: в ліс краще не лізти, поки триває Руслачин тиждень, бо можна ненароком стати здобиччю мавок і русалок. Але біологи посміюються з місцевих байок та рушають на зустріч пригодам. 

Головний герой фільму – біолог Лук’ян (Іван Довженко). Він щойно розійшовся з найкрасивішою одногрупницею Христею (Анастасія Янкова) і прожогом закохується в іншу Христю (Аріна Бочарова) – дивну дівчну, яка насправді виявляється мавкою на ім’я Рута. Попередня Христя хоче повернути Лук’яна, а нова має убити хлопця, адже у всесвіті фільму мавки – це потопельниці, яких воскресили русалки, щоб вони були їх служками й тягали їм жертв – “брудних чоловіків”. 

Десь на тлі цього любовного трикутника (в якому Лук’ян має звільнитись від надокучливої колишньої, а його нова кохана має пройти трансформацію від бажання вбити до бажання врятувати) існують інші персонажі: група браконьєрів; жіночки, що тусуються на духовному ретриті; одногрупники Лук’яна – ботанік-планокур Олесь (Едуард Поляков), який грає “ХЗВ” на гітарі, та сувора донька професора Томочка (Поліна Зеленська), з якою Олесь намагається закрутити любов. 

Фото: facebook/MAVKA

Перше, що кидається у вічі – це недолугий продакт-плейсмент, що повсюдно вилазить у кадрі. Друге – це намагання режисерки Катерини Царик зробити свій дебютний фільм схожим на “Сутінки”. Саме на це спрямована операторська робота Юрія Короля, що вправно працює з світло-зеленими фільтрами, знімає під водою і вночі. Голлівудські вайби допомагає створити і вигадлива робота менеджерки локацій Ольги Дьоми, яка примудрилась з куцого набору природніх оаз Києва та Коростишівського каньйону зібрати простір хтонічного лісу. Але напівтемних хащів Голосіївського парку та Пирогово не достатньо, аби “Мавка. Справжній міф” стала повноцінним роментезі з прицілом на епохальність “Сутінок”: не вистачає хорошого сценарію та яскравої акторської гри. 

Поляков та Зеленська щиро намагаються створити якусь хімію у кадрі і надати цьому приторно-солодкому фільму юнацького захвату та гумору, але їх персонажі надто другорядні в цьому кіно, тож усі їх старання лишаються на периферії фільму. Натомість центральний трикутник Янкової, Довженка та Бочарової виглядає геть прісно та нудно. Емоції нагадують затаскане кліше, а самі актори, здається, не розуміють, що самого лише факту їх перебування у кадрі замало для повноцінного перфомансу. Та направду, головні персонажі настільки погано прописані, що акторам там і немає чого грати, прісних образів красивого і доброго хлопчика та дикої, але справедливої дівчинки. Утім, молоді обличчя на дебютних ролях в цілому роблять цю нудну тяганину “кохання-зітхання” стерпною та в чомусь навіть кумедною. 

Фото: facebook/MAVKA

Здається, сценарист Ярослав Войцешик (який вже подарував українському кінематографу “Конотопську відьму”, “Каховський об’єкт” і анімаційну “Мавку”) вирішив взагалі не старатись на цим роментезі, адже питань до сюжету більше, ніж можна отримати відповідей. Насамперед, нема жодної інформації, для чого ці біологи взагалі приїхали в ліс. Що це за ліс – теж велике питання. На початку фільму героїв запитують, чи вони часом не бурштинокопачі, що мало б натякати на Полісся, утім пейзажні кадри-перебивки показують Карпати. Однак це ще дрібниці: сюжетні діри в цьому фільмі сяють яскравіше, ніж місяць у Русалчин тиждень. 

За сюжетом, Мавка-Рута стрибає в Небуття, Лук’ян йде її рятувати і силою любові зцілює, однак сам розчинається на атоми. Але в наступному кадрі Мавка виносить його на руках. Яким чином вони обоє вийшли з Небуття – ніхто не пояснює. Яким чином покійниця мавка стала знову живою дівчиною – теж не зрозуміло. Жодного пояснення ми не отримаємо і про те, куди зникла магічна сила русалок і чому мавки раптом усвідомили, що вони – рабині русалок. Найбільш кумедно, що замість того, аби пояснити оточуючим, що відбувалося, Мавка накладає на всіх чари забуття (звідки вони в неї, якщо вона знову проста жива дівчина – теж не дуже зрозуміло). Логічні питання про те, що буде робити наново оживша Мавка в сучасному Києві (враховуючи, що вона померла десь у ХІХ столітті), і чому нікого з юних біологів не здивувало, що з експедиції вони повертаються без одногрупниці, зарахуємо в розряд душної прискіпливості.

Фото: facebook/MAVKA

За каноном жанру, у фільмі мала би бути сцена, де юний біолог зі своїм раціоналістичним світоглядом раптом відкриває для себе нову містичну реальність, а Мавка, розповідаючи про неї коханому, пояснює глядачам весь лор всесвіту фільму. Але ні – сценарист економить час глядачів і обходиться лише скупим тлумаченням, що у фільмі Мавки не такі, як в анімації.

Отже, “Мавка. Справжній міф” – це ще одна спроба влучити в підліткову аудиторію Film.UA Group. Якщо “Каховський об’єкт” був більше націлений на її чоловічу частину, то “Мавка. Справжній міф” – на жіночу. Щоправда, красивий візуальний ряд (хоч і зіпсований рекламою) ніяк не може перекрити ані погану акторську гру, ані дірявий сценарій – особливо на тлі розквіту роментезі у літературі, де існують сотні якісних історій, які сформували у фанатів і фанаток жанру звичку до якісно виписаного лору містичного всесвіту, на тлі якого розгортаються пристрасні еротичні сцени.

 Очевидно, ця спроба – не остання. Уривок після титрів недвозначно натякає на сиквел і нову франшизу. Що ж, очікуємо тепер кросовер із “Конотопською відьмою”.

Фото: facebook/MAVKA

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
﻿
