У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаКультура

Українська спільнота Design4Ukraine стала членом Міжнародної ради з дизайну ICoD

Тепер дизайцнерська спільнота України включена в нове світове поле.

CultHub
Українська спільнота Design4Ukraine стала членом Міжнародної ради з дизайну ICoD
Фото: British Council

Українська дизайнерська спільнота Design4Ukraine стала повноправним членом International Council of Design (ICoD). Відтепер Україна офіційно входить до міжнародної професійної мережі дизайнерських організацій.

Членство в ICoD відкриває для українських дизайнерів нові можливості — зокрема участь у міжнародних дискусіях, робочих групах, спільних ініціативах та представлення українського досвіду на глобальному рівні.

Співпраця Design4Ukraine з міжнародною дизайнерською спільнотою розпочалася ще у 2017 році, коли організація вперше відзначила Всесвітній день дизайну, започаткований ICoD у 1995 році. Тоді ця ініціатива була невеликою зустріччю друзів і колег, а ідея приєднатися до міжнародної ради здавалася майже недосяжною.

Через дев’ять років Design4Ukraine офіційно стала членом ICoD. В організації наголошують, що це важливий крок для інтеграції української дизайнерської спільноти у світовий професійний контекст.

Членство стало можливим завдяки підтримці грантової програми British Council Ukraine «Розвиток креативної економіки», яка спрямована на посилення креативних хабів і галузевих об’єднань як ключових інституцій розвитку культурних і креативних індустрій України.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies