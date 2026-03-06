Українська спільнота Design4Ukraine стала членом Міжнародної ради з дизайну ICoD

Українська дизайнерська спільнота Design4Ukraine стала повноправним членом International Council of Design (ICoD). Відтепер Україна офіційно входить до міжнародної професійної мережі дизайнерських організацій.

Членство в ICoD відкриває для українських дизайнерів нові можливості — зокрема участь у міжнародних дискусіях, робочих групах, спільних ініціативах та представлення українського досвіду на глобальному рівні.

Співпраця Design4Ukraine з міжнародною дизайнерською спільнотою розпочалася ще у 2017 році, коли організація вперше відзначила Всесвітній день дизайну, започаткований ICoD у 1995 році. Тоді ця ініціатива була невеликою зустріччю друзів і колег, а ідея приєднатися до міжнародної ради здавалася майже недосяжною.

Через дев’ять років Design4Ukraine офіційно стала членом ICoD. В організації наголошують, що це важливий крок для інтеграції української дизайнерської спільноти у світовий професійний контекст.

Членство стало можливим завдяки підтримці грантової програми British Council Ukraine «Розвиток креативної економіки», яка спрямована на посилення креативних хабів і галузевих об’єднань як ключових інституцій розвитку культурних і креативних індустрій України.