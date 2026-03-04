Поховали Тарантіно: режисер спростував чутки про загибель в Ізраїлі

62-річний митець не постраждав внаслідок війни на Близькому Сході.

Голлівуд шокувала поширена у мережі X новина про те, що відомий режисер та сценарист Квентін Тарантіно нібито загинув у Тель-Авіві від іранського обстрілу.

Як пише Daily Mail, заяву про смерть Тарантіно просував акаунт, який має близько 150 тисяч підписників. Сенсацію швидко підхопили інші сторінки.

Проте офіційний представник родини Тарантіно запевнив, що інформація про загибель режисера внаслідок війни на Близькому Сході не відповідає дійсності. Зірковий кінематографіст разом з дружиною та двома дітьми справді останні чотири роки проживає в Ізраїлі, але наразі перебуває в безпеці.

Фейк про смерть Тарантіно вчергове спричинив хвилю критики на адресу мережі X Ілона Маска, яка виявилася нездатною відфільтрувати неправдивий контент.