ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаКультура

Поховали Тарантіно: режисер спростував чутки про загибель в Ізраїлі

62-річний митець не постраждав внаслідок війни на Близькому Сході.

Поховали Тарантіно: режисер спростував чутки про загибель в Ізраїлі
Квентін Тарантіно з дружиною Даніеллою Пік
Фото: EPA/UPG

Голлівуд шокувала поширена у мережі X новина про те, що відомий режисер та сценарист Квентін Тарантіно нібито загинув у Тель-Авіві від іранського обстрілу.

Як пише Daily Mail, заяву про смерть Тарантіно просував акаунт, який має близько 150 тисяч підписників. Сенсацію швидко підхопили інші сторінки.

Проте офіційний представник родини Тарантіно запевнив, що інформація про загибель режисера внаслідок війни на Близькому Сході не відповідає дійсності. Зірковий кінематографіст разом з дружиною та двома дітьми справді останні чотири роки проживає в Ізраїлі, але наразі перебуває в безпеці. 

Фейк про смерть Тарантіно вчергове спричинив хвилю критики на адресу мережі X Ілона Маска, яка виявилася нездатною відфільтрувати неправдивий контент.  

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies