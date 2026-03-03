Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
МАГАТЕ підтвердило пошкодження обстрілями заводу зі збагачення урану в Ірані

Радіологічних наслідків не очікується.

МАГАТЕ підтвердило пошкодження обстрілями заводу зі збагачення урану в Ірані
глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило пошкодження ядерного об’єкту в Ірані. 

“На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (ЗЗП) в Ірані”, – йдеться у повідомленні МАГАЕТ у соцмережі Х

Зазначається, що радіологічних наслідків не очікується, а додаткового впливу на самому ЗЗП, який був серйозно пошкоджений під час червневого конфлікту минулого року, не виявлено.

  • Нещодавно спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі американського телебачення заявив, що під час першого раунду переговорів на початку цього року іранські представники хвалилися наявністю достатньої кількості високозбагаченого урану для створення 11 ядерних бомб.
﻿
