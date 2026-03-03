Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Politico: Франція направить на Кіпр системи протиракетної та протидронової оборони

У Франції це поки ніяк не коментують.

Politico: Франція направить на Кіпр системи протиракетної та протидронової оборони
Прапор Кіпру

Франція направить на Кіпр системи протиракетної та протидронової оборони на тлі загострення напруженості на Близькому Сході через війну між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це видання Politico повідомили два високопосадовці уряду Кіпру.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон, який також направляє до Кіпру фрегат,  раніше поінформував про цей намір президента Кіпру Нікоса Христодулідіса. Міністерство збройних сил Франції відмовилося від коментарів.

Христодулідіс також звернувся до Берліна з проханням направити фрегат під час телефонної розмови в понеділок із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Канцлер відреагував позитивно, і, за словами посадовців, офіційне рішення Берліна очікується найближчим часом. Христодулідіс також обговорює подібні варіанти з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Греція вже наказала розгорнути військовий контингент на Кіпрі після вторгнень дронів у повітряний простір середземноморського острова в понеділок. Це вперше втягнуло державу-члена ЄС у кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, що спричинила масштабні регіональні удари у відповідь з боку Тегерана.

Чотири грецькі винищувачі F-16 уже розміщені в Пафосі – прибережному місті на південному заході Кіпру, а два фрегати, один із яких оснащений системою радіоелектронної боротьби проти дронів Centauros, направлені до острова.

Безпілотник типу Shahed влучив у базу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії в Акротірі на Кіпрі в ніч на понеділок, а пізніше того ж дня були перехоплені інші спроби атак дронами на цю базу. Акротірі та прилеглі села залишаються евакуйованими.

Французькі винищувачі Rafale цими вихідними здійснювали польоти над ОАЕ в межах «операцій із забезпечення безпеки повітряного простору», повідомив у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після того, як військово-морська база в Абу-Дабі зазнала удару іранського дрона на вихідних.

﻿
