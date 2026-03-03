Politico: Франція направить на Кіпр системи протиракетної та протидронової оборони

У Франції це поки ніяк не коментують.

Франція направить на Кіпр системи протиракетної та протидронової оборони на тлі загострення напруженості на Близькому Сході через війну між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це видання Politico повідомили два високопосадовці уряду Кіпру.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон, який також направляє до Кіпру фрегат, раніше поінформував про цей намір президента Кіпру Нікоса Христодулідіса. Міністерство збройних сил Франції відмовилося від коментарів.

Христодулідіс також звернувся до Берліна з проханням направити фрегат під час телефонної розмови в понеділок із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Канцлер відреагував позитивно, і, за словами посадовців, офіційне рішення Берліна очікується найближчим часом. Христодулідіс також обговорює подібні варіанти з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Греція вже наказала розгорнути військовий контингент на Кіпрі після вторгнень дронів у повітряний простір середземноморського острова в понеділок. Це вперше втягнуло державу-члена ЄС у кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, що спричинила масштабні регіональні удари у відповідь з боку Тегерана.

Чотири грецькі винищувачі F-16 уже розміщені в Пафосі – прибережному місті на південному заході Кіпру, а два фрегати, один із яких оснащений системою радіоелектронної боротьби проти дронів Centauros, направлені до острова.

Безпілотник типу Shahed влучив у базу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії в Акротірі на Кіпрі в ніч на понеділок, а пізніше того ж дня були перехоплені інші спроби атак дронами на цю базу. Акротірі та прилеглі села залишаються евакуйованими.

Французькі винищувачі Rafale цими вихідними здійснювали польоти над ОАЕ в межах «операцій із забезпечення безпеки повітряного простору», повідомив у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після того, як військово-морська база в Абу-Дабі зазнала удару іранського дрона на вихідних.