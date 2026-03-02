Британія повідомила про дронову атаку на її військову базу на Кіпрі

Велика Британія повідомила, що “ймовірний дрон” атакував її повітряну базу на Кіпрі. В опублікованому пізно увечері повідомленні британські військові сказали, що радять мешканцям поблизу бази на території Акротірі перебувати в укриттях, повідомляє Wall Street Journal.

Уряд Кіпру повідомив, що атака включала “безпілотний апарат, який спричинив обмежені пошкодження”. Інші деталі поки невідомі.

Дронова атака послідувала за запуском двох іранських ракет у напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вчора повідомив, що дві ракети, як вважається, не були спрямовані на Кіпр, але є прикладом існування “цілком реальної і зростаючої загрози”.

Гілі повторив заклики прем’єр-міністра Кіра Стармера до Ірану припинити ракетні удари та "відступити від своїх зростаючих неконтрольованих невибіркових атак у регіоні" та "відмовитися від своїх програм озброєння".

База "Акротірі" розташована неподалік Лімасола.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей”. Їхня діяльність, за словами президента, безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, їхнім військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі.

Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.

Внаслідок спільних ударів загинув верховний аятола Ірану Алі Хеменеї і ще десятки представників влади.

Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.

У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину. Загалом в ОАЕ загинули троє людей, поранень отримали десятки. В Еміратах була пошкоджена і військова база Франції.

Ізраїль і США завдали удару по Ірану через кілька днів після американо-іранських перемовин про ядерну програму у Женеві. Раунд завершився без прогресу, казав Трамп.

У попередні місяці в Ірані спалахнули протести про режиму, які влада жорстоко розганяла, вбиваючи активістів. Кількість жертв, за деякими оцінками, сягає 30 000.

1 березня Ізраїль атакував і ліванську “Хезболлу”.