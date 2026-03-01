Фон дер Ляєн: смерть Хаменеї дала народу Ірану шанс формувати своє майбутнє

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї іранський народ отримав нову надію на можливість самостійно визначати своє майбутнє.

Про це президентка Єврокомісії написала у мережі Х.

"Зі смертю Хаменеї для народу Ірану з'явилася нова надія", – зазначила фон дер Ляєн. Вона додала, що ЄС має докладати зусиль, щоб забезпечити право народу формувати своє майбутнє.

Водночас президентка Єврокомісії застерегла, що цей період може стати ризикованим і спричинити нестабільність у регіоні. "Ми тісно співпрацюємо з ключовими гравцями та регіональними партнерами, щоб забезпечити стабільність і безпеку та захистити життя цивільного населення", – наголосила вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що сьогодні обговорила ситуацію з королем Йорданії Абдаллою II. "Ми повністю солідарні з Хашимітським Королівством Йорданія після вчорашніх іранських ударів", – сказала вона, підкресливши важливість Йорданії як партнера для Європи у регіоні.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що зі смертю Хаменеї відкрився шлях до "іншого Ірану", де народ матиме більше свободи для самовизначення.

"Смерть Алі Хаменеї – визначальний момент в історії Ірану", – написала Каллас у мережі X, додавши, що активно підтримує контакти з партнерами регіону для розробки практичних кроків щодо деескалації конфлікту.