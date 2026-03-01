Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Фон дер Ляєн: смерть Хаменеї дала народу Ірану шанс формувати своє майбутнє

У Єврокомісії застерегли щодо ймовірної нестабільності в регіоні.

Фон дер Ляєн: смерть Хаменеї дала народу Ірану шанс формувати своє майбутнє

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї іранський народ отримав нову надію на можливість самостійно визначати своє майбутнє.

Про це президентка Єврокомісії написала у мережі Х.

"Зі смертю Хаменеї для народу Ірану з'явилася нова надія", – зазначила фон дер Ляєн. Вона додала, що ЄС має докладати зусиль, щоб забезпечити право народу формувати своє майбутнє.

Водночас президентка Єврокомісії застерегла, що цей період може стати ризикованим і спричинити нестабільність у регіоні. "Ми тісно співпрацюємо з ключовими гравцями та регіональними партнерами, щоб забезпечити стабільність і безпеку та захистити життя цивільного населення", – наголосила вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що сьогодні обговорила ситуацію з королем Йорданії Абдаллою II. "Ми повністю солідарні з Хашимітським Королівством Йорданія після вчорашніх іранських ударів", – сказала вона, підкресливши важливість Йорданії як партнера для Європи у регіоні.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що зі смертю Хаменеї відкрився шлях до "іншого Ірану", де народ матиме більше свободи для самовизначення.

"Смерть Алі Хаменеї – визначальний момент в історії Ірану", – написала Каллас у мережі X, додавши, що активно підтримує контакти з партнерами регіону для розробки практичних кроків щодо деескалації конфлікту.

