Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСвіт

​Каллас: смерть Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану"

"Зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який формуватиме його народ".

​Каллас: смерть Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану"
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Голова європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї є "визначальним моментом в історії Ірану".

"Що буде далі, невідомо. Але зараз відкритий шлях до іншого Ірану, який його народ матиме більшу свободу формувати. Я контактую з партнерами, зокрема з тими, хто в регіоні відчуває на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації", – написала вона у соцмережі Х.

Події на Близькому Сході 

  • 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. 
  • Президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі". Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані. 
  • Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники. США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
  • У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину. 
  • ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.
  • Тегеран 1 березня також повідомив, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових. 
  • Однак, сьогодні, 1 березня взаємні атаки Ізраїлю та Ірану продовжилися.
﻿
Читайте також
